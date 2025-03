Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma riprenderà il cammino in campionato sabato 29 marzo al Via del Mare contro il Lecce. Questa mattina la squadra di Giampaolo si è allenata all’Acaya Golf Resort & SPA senza i Nazionali (Berisha, Burnete, Coulibaly, Gaspar, Helgason, Krstović e Ramadani). Lunedì pomeriggio il Lecce riprenderà gli allenamenti in vista della sfida contro la Roma.

(uslecce.it)

