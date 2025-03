LECCE-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pellegrini e Soulé alle spalle di Dovbyk, chance per Hummels

Questa sera la Roma scenderà in campo contro il Lecce di Giampaolo. Il tecnico giallorosso Claudio Ranieri in attacco punterà sulla qualità di Pellegrini e Soulé alle spalle di Dovbyk, mentre in difesa dovrebbe essere riproposto Mats Hummels. In mezzo al campo ballottaggio sicuri del posto Koné e Cristante, con Paredes e Pisilli in panchina. Fascia destra affidata a Saelemaekers.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk

GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk

TUTTOSPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk

IL TEMPO - Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

IL ROMANISTA - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.