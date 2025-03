Lecce-Roma: info biglietti. Tagliandi in vendita dal 24 marzo

Dopo la sosta la Roma sarà attesa dalla trasferta di Lecce. Come fa sapere dil club salentino, la vendita per il settore ospiti partirà lunedì 24 alle ore 10. Di seguito il comunicato del club pugliese: "Come stabilito dalla Determinazione ONMS n. 11/2025 del 18 marzo 2025, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Lazio è prevista esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "A.S. Roma". La vendita sarà attiva dalle ore 10:00 del 24 marzo p. v. e fino alle ore 19:00 del 28 marzo 2025. L'U.S. Lecce comunica, inoltre, che non sarà disponibile la vendita dei biglietti per il settore ospiti il giorno della gara presso lo Stadio, pertanto, è assolutamente sconsigliato recarsi a Lecce senza aver preventivamente acquistato il biglietto d'ingresso". Il costo dei tagliandi è di 19€. Gli under 14 pagano 9 euro.

(uslecce.it)

