La Roma batte 0-1 il Lecce e conquista la settima vittoria consecutiva in Serie A. A decidere la partita odierna è ancora Artem Dovbyk, autore di un bellissimo gol con il mancino al minuto 80 in seguito a una grande protezione del pallone. Il centravanti giallorosso è stato nominato 'Man of the match' e ha ritirato il premio a fine partita. "Goditelo, Artem!", il commento dell'account Instagram della Roma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS Roma (@officialasroma)