Lecce-Roma, Dovbyk fuori per infortunio dopo 84 minuti: da valutare le sue condizioni in vista della Juventus

Altri problemi per Claudio Ranieri. Al minuto 84 della partita contro il Lecce, infatti, la Roma perde Artem Dovbyk per un infortunio al polpaccio. L'attaccante ucraino, dopo aver siglato la rete dello 0-1, poco dopo si è accasciato sul terreno chiedendo il cambio. Al suo posto è entrato Pisilli. Le condizioni del bomber ex Girona sono da valutare in vista della prossima partita contro la Juventus.