Lecce: rientrati Berisha, Coulibaly e Ramadani. Domani seduta al Via del Mare

In vista della sfida contro la Roma, valida per la 30esima giornata di campionato e in programma sabato sera al Via del Mare, il Lecce ha svolto una seduta pomeridiana all’Acaya Golf Resort & SPA. Berisha, Coulibaly e Ramadani hanno fatto rientro in sede dopo gli impegni con le Nazionali e si sono allenati regolarmente in gruppo, mentre sono assenti Burnete, Gaspar e Krstović, ancora impegnati con le rispettive selezioni. Domani pomeriggio è in programma una sessione di allenamento al Via del Mare.