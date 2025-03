Lecce, i convocati di Giampaolo: c'è Banda

Terminata la sosta per gli impegni delle Nazionali, da domani torna in scena la Serie A. Alla vigilia della sfida tra Lecce e Roma, in programma domani sera al Via del Mare, Marco Giampaolo ha diramato la lista dei giocatori convocati: a disposizione del tecnico c'è anche Banda.

L'elenco completo:

PORTIERI

30. Falcone

1. Früchtl

32. Samooja

DIFENSORI

6. Baschirotto

25. Gallo

4. Gaspar

12. Guilbert

19. Jean

99. Sala

44. Tiago Gabriel

17. Veiga

CENTROCAMPISTI

5. Berisha

29. Coulibaly

14. Helgason

77. Kaba

75. Pierret

8. Rafia

20. Ramadani

ATTACCANTI

22. Banda

23. Burnete

37. Karlsson

9. Krstović

7. Morente

10. N'Dri

50. Pierotti

3. Rebić

(uslecce.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE