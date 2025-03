Lazio, intervento alla caviglia destra per Patric: stagione finita (COMUNICATO)

Tegola per la Lazio di Marco Baroni. Come annunciato dalla società biancoceleste tramite un comunicato ufficiale, il difensore spagnolo Patric si è operato nella giornata di ieri alla caviglia destra e la sua stagione può considerarsi conclusa: il centrale salterà quindi il derby contro la Roma in programma il 13 aprile alle ore 20:45. Ecco la nota della Lazio: "La S.S. Lazio comunica che nella giornata di ieri il giocatore Patricio Gabarron Gil si è sottoposto in Spagna ad intervento chirurgico alla caviglia destra, a causa di instabilità dei tendini peronieri della stessa. Il calciatore osserverà un periodo di riposo e nei prossimi giorni inizierà il trattamento fisioterapico".

(sslazio.it)

