Juventus, accordo verbale da formalizzare con Tudor: in giornata l'esonero di Thiago Motta

Cambia all'improvviso la stagione della Juventus, dopo i recenti risultati negativi che hanno fatto crollare i bianconeri al quinto posto con sette gol subiti in due partite. Come riporta l'emittente sportiva infatti in giornata potrebbe arrivare l'esonero di Thiago Motta, con il club che avrebbe già trovato un accordo verbale con Tudor ormai solo da formalizzare. Per lui sarebbe un ritorno in Serie A dopo aver allenato il Verona e la Lazio (mentre nella stagione 2020/21 era in bianconero ma come vice Pirlo).

In giornata potrebbe arrivare l'esonero di Thiago Motta#SkySport #SkySerieA — skysport (@SkySport) March 23, 2025