La Lega Serie A ha pubblicato un articolo con le decisioni del Giudice Sportivo riguardanti le gare valide per la 27ª giornata di Serie A Enilive 2024/2025. Una giornata di squalifica per Gianluca Mancini "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione)". Sesta sanzione per Bryan Cristante.

(legaseriea.it)

