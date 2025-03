Giudice Sportivo: ammenda di 3500 euro alla Roma per lancio di petardi e fumogeni. Restano diffidati Saelemaekers e Pellegrini

È terminata la 28ª giornata di Serie A con il posticipo di ieri sera tra Lazio e Udinese ed è stato pubblicato il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, che rende note le decisioni assunte. Dopo la trasferta di Empoli, non ci sono ulteriori sanzioni per la Roma sul lato sportivo e rimangono quindi in diffida Saelemaekers e Pellegrini. La società riceve però un'ammenda di 3.500 euro "per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato un petardo e due fumogeni nel recinto di giuoco".

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE