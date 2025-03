FOTO - Roma-Como 2-1

Prima dell'Athletic, il Como. Allo Stadio Olimpico la Roma riceve la squadra di Fabregas nella 27esima giornata di campionato: finisce 2-1 per i giallorossi in rimonta che, con questo successo, si portano a quota 43 punti in classifica, a -2 dalla Fiorentina e a -4 dal Bologna. Al 44' gli ospiti passano in vantaggio grazie alla rete di Da Cunha su assist di Perrone che aggira la linea difensiva della Roma. Nella ripresa gli ingressi di El Shaarawy e Dovbyk prima e di Saelemaekers e Cristante poi cambiano il volo della Roma: due minuti dall'ingresso in campo, al 61', il belga pareggia e al 63' il Como resta in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Kempf per somma di ammonizioni. E al 76' la Roma completa la rimonta con Dovbyk dopo una bella azione costruita da Cristante e Rensch (anche lui subentrato). Gli scatti del match: