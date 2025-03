FOTO - Roma-Cagliari 0-0 HT

Dopo l'eliminazione in Europa League per mano dell'Athletic Club, la Roma torna in campo allo Stadio Olimpico: nella 29esima giornata di campionato arriva il Cagliari. Dopo il primo tempo il risultato è fermo sullo 0-0: il Cagliari chiude gli spazi e la Roma gestisce il possesso per trovare il varco giusto e bucare la difesa di Nicola. Da segnalare un tiro al volo di Mancini sugli sviluppi di un calcio d'angolo e due colpi di testa di Dovbyk. Gli scatti della prima frazione di gioco: