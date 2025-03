FOTO - Lecce-Roma 0-0 HT

Terminata la sosta per le nazionali, la Roma torna in campo per sfidare il Lecce allo stadio Via del Mare. Il primo tempo del match, valevole per la 30esima giornata di Serie A, è terminato 0-0. Giallorossi che iniziano subito forte e al nono minuto sprecano incredibilmente l'occasione per fare 0-1. Incomprensione tra Guilbert e Falcone, Angelino si avventa sul pallone e a porta vuota calcia incredibilmente fuori. Al 21esimo la formazione di Ranieri spreca un'altra chance. Ancora protagonista il portiere dei salentini, che regala la palla a Koné che calcia a botta sicura. L'estremo difensore romano si supera e devia in angolo. Nel finale di tempo, anche il Lecce si affaccia nell'area giallorossa con Gallo. Il terzino sfrutta un contropiede e conclude in porta, ma, Svilar è attentissimo e gli chiude lo specchio. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.