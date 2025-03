FOTO - Empoli-Roma 0-1 HT

Allo stadio Carlo Castellani, la Roma cerca il dodicesimo risultato utile consecutivo in Serie A contro l'Empoli, sfida valevole per la ventottesima giornata di campionato. Al termine dei primi 45 minuti il risultato è di 0-1 in favore dei giallorossi, in vantaggio grazie al gol di Matias Soulé dopo appena 22 secondi. Grande azione della formazione di Claudio Ranieri che parte da Eldor Shomurodov. L'uzbeko riesce a servire Salah-Eddine che pesca l'argentino in area che con un tiro a giro fulmina Silvestri. Nel finale, la Roma va vicinissima al raddoppio, prima con l'attaccante ex Genoa che prende la traversa e poi con Koné. Il francese supera il portiere ma prende il palo. Ecco i migliori scatti del primo tempo.