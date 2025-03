Fabregas, alla vigilia della ripresa del campionato, ha rilasciato alcune dichiarazioni facendo il punto sul Como, atteso dall'Empoli: "L’obiettivo salvezza ci ha portato fin qua. Adesso mancano nove partite, vediamo dove possiamo arrivare. Io so che questa è importante, sia per la salvezza sia per la crescita della squadra". Sulle ultime gare: "Poi riguardo alcune partite, tipo Roma e Milan, e mi dico che sono partite che avremo dovuto vincere".

(LarioSport.it)