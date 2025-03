La Roma batte 0-1 l'Empoli e conquista il dodicesimo risultato utile consecutivo in Serie A, scavalcando Milan e Fiorentina e portandosi così al settimo posto in classifica. A decidere il match odierno è Matias Soulé, autore di un bel gol con il mancino dopo appena 22 secondi dal fischio d'inizio. L'esterno argentino è stato nominato 'Man of the match' e ha ritirato il premio a fine partita.

