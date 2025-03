EMPOLI-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pellegrini e Soulé alle spalle di Shomurodov

Apparentemente Claudio Ranieri si avvicina al match di oggi del Castellani con pochissimi dubbi. Secondo le probabili formazioni dei maggiori quotidiani sportivi la formazione sarebbe quasi fatta, con il tridente composto da capitan Pellegrini, Soulé e Shomurodov, con Salah-Eddine favorito sulla sinistra al posto di Angelino e Rensch in difesa per sostituire Mancini. Speranze ridotte al lumicino per Gourna-Douath, Nelsson ed El Shaarawy.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Rensch, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Salah-Eddine; Soulé, Pellegrini; Shomurodov.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Rensch, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Salah-Eddine; Soulé, Pellegrini; Shomurodov.

IL MESSAGGERO - Svilar; Rensch, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Salah-Eddine; Soulé, Pellegrini; Shomurodov.

TUTTOSPORT - Svilar; Nelsson, Hummels, Ndicka; Rensch, Koné, Paredes, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Shomurodov.

IL TEMPO - Svilar; Rensch, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Gourna-Douath, Salah-Eddine; Soulé, Pellegrini; Shomurodov.

IL ROMANISTA - Svilar; Rensch, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Salah-Eddine; Soulé, Pellegrini; Shomurodov.