Empoli, D'Aversa: "Roma squadra più forte del 2025, merito di Ranieri"

Roberto D'Aversa, tecnico dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Roma di Claudio Ranieri. Ecco le parole del tecnico del club toscano sulla squadra giallorossa:

Che Roma si aspetta?

"Sicuramente affrontiamo la squadra che ha fatto più punti nel 2025. Hanno una rosa che può far riposare i giocatori, non credo che sia una squadra stanca. In questo momento è la più forte, allenata da un grandissimo allenatore. C'era contestazione, è merito suo se la Roma è a questo punto. Dovremo mettere in atto le contromisure giuste che abbiamo provato in allenamento"

La Roma come è cambiata rispetto all'andata?

"Per noi allenatori Ranieri è un esempio di stile, di eleganza. Inoltre sa portare risultati, sta mettendo i giocatori che ha nei ruoli che gli competono. Ha migliorato la squadra ma anche i singoli calciatori, è stato bravissimo. per noi domani sarà una partita difficile ma ci dovrà essere la volontà di metterli in difficoltà"

Viste le assenze rivedremo De Sciglio in difesa e Cacace più avanti sulla trequarti?

"Può essere una possibilità, come usare Bacci o far partire Sambia. Sono valutazioni che farò all'ultimo momento, perché devo valutare anche per quanto concerne i cambi durante la partita. Sicuramente Cacace ha sempre fatto molto bene in quella posizione"

Quanto tempo serve per rivedere gli infortunati?

"Come ho già detto dopo la partita contro l'Udinese, ero molto convinto della salvezza. Ci passa anche il fatto di recuperare i giocatori che sono fuori. I tifosi vengono all'allenamento ma non mi fanno questa domanda. Ci sono situazioni di non fortuna, a me piace poco parlarne ma è un dato di fatto che Maleh si sia fatto male al ginocchio nel suo periodo migliore. Lui ha avuto un atteggiamento incredibile, stava stringendo i denti e lo ha fatto anche a Genova. Questo atteggiamento sono convinto che ci porterà alla salvezza"

C'è una statistica che vede una netta discrepanza tra primi e secondi tempi. Questo è un dato che guardate e c'è un perché?

"Questa domanda è offensiva nei miei confronti, perché li guardo per forza questi dati. Noi controlliamo e osserviamo tutto, nel momento in cui vengo qui sono convinto di quello che dico. Troveremo una Roma che ha spinta mentale forte, dopo la vittoria in Europa. Dobbiamo fare di tutto per metterli in difficoltà. Ci sono sette-otto ragazzi della Primavera, va considerato anche questo"