Dovbyk fa 10 in A: è il 3° giocatore della Roma in doppia cifra alla stagione d'esordio in campionato negli anni 2000

Artem Dovbyk raggiunge quota 10 gol in Serie A, 15 in tutte le competizioni. Allo Stadio Olimpico l'attaccante ucraino sblocca il match tra Roma e Cagliari valido per la 29esima giornata di campionato. Come fa sapere il portale di statistiche, Dovbyk è diventato solo il terzo giocatore della Roma ad andare in doppia cifra alla sua stagione d’esordio assoluto in campionato negli anni 2000. Prima dell'attuale 9 giallorosso ci erano riusciti Borja Mayoral e Tammy Abraham.

