Conferenza stampa, Nesta: "La Roma ci ha messo in difficoltà, è mancata aggressività"

Alla vigilia della sfida contro il Torino, Alessandro Nesta, tecnico del Monza, è tornato a commentare la prestazione della sua squadra contro la Roma, evidenziando gli aspetti da migliorare per affrontare al meglio l'impegno successivo. In conferenza stampa, il tecnico ha espresso la sua preoccupazione e ha sottolineato l'importanza di un cambio di mentalità.

Come sta vivendo questo periodo il Monza e come è andata la settimana dopo la sconfitta con la Roma?

"Stiamo cercando di stimolare tutti i giocatori con tutti i modi possibili. Per la partita di domani contro il Torino portiamo Pessina in panchina e anche Gagliardini sta accelerando. Poi quando vai a casa rivedi meglio le partite penso che a Roma potevamo far meglio anche se ci mancava qualcuno. Non possiamo assolutamente essere così molli e arrendevoli. Fare sette falli in una partita in cui non hai possesso palla sono troppo pochi. All'Olimpico e il giorno dopo sono state una delle poche volte in cui mi sono arrabbiato molto. Non accetto più partite simili".

Con la Roma c’è stata una grande differenza in campo. Possiamo fare ora la differenza noi contro il Torino?

"La Roma ci ha messo in difficoltà. Noi abbiamo fatto forse una gara molle: dobbiamo avere un atteggiamento diverso. Si deve dare di più. È mancata l’aggressività e tante altre caratteristiche. Abbiamo tanti giocatori nuovi da inserire: non è facile gestire questa situazione. I giocatori di “vecchia guardia” mi danno più certezza. Ci sta perdere con la Roma ma dobbiamo metterli più in difficoltà. È compito nostro provarci ora."