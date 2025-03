Il Como ha pubblicato in serata la lista dei convocati per la gara di domani contro la Roma, in programma alle 18 allo Stadio Olimpico. C'è Dele Alli, con la maglia numero 8, tra i giocatori che Fabregas avrà a disposizione. L'ex Tottenham, Everton e Besiktas, tra le altre, dopo 6 mesi da svincolato è stato tesserato dal Como a gennaio.

Out team for tomorrow ? pic.twitter.com/KLafuwAfRS — Como1907 (@Como_1907) March 1, 2025