Celik: nuovo problema alla coscia per il turco

Problema alla coscia per Celik. Come riferito da Filippo Biafora de Il Tempo, infatti, il difensore turco ha accusato un nuovo problema muscolare dopo la gara di andata con l'Athletic Club. In settimana aveva svolto esami a causa del cambio forzato con il Como che però avevano scongiurato lesioni.

Nuovo problema alla coscia per Zeki #Celik dopo la gara di andata con il Bilbao. In settimana aveva già svolto degli esami strumentali che avevano scongiurato la lesione dopo il cambio forzato con il Como#ASRoma @tempoweb pic.twitter.com/DxnUrypdy2 — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) March 8, 2025