Brutte notizie per il Cagliari: si ferma Zito Luvumbo per infortunio. Secondo quanto fa sapere il club rossoblù tramite una nota ufficiale, l'attaccante "ha svolto degli accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra". La presenza di Luvumbo, dunque, è fortemente a rischio per la sfida di campionato, valida per la 29esima giornata, contro la Roma in programma il 16 marzo all'Olimpico.

(cagliaricalcio.com)

