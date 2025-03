Cagliari, infortunio per Zappa: out con la Roma

Zappa out per la gara di domenica prossima all'Olimpiaco contro la Roma. L'esterno destro del Cagliari ha avvertito i primi fastidi al termine dell'allenamento di ieri e la situazione è stata subito monitorata dallo staff medico. Questa mattina gli esiti degli accertamenti strumentali: distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Probabile forfait anche per Luvumbo e Coman, sempre in personalizzato. Il fantasista romeno deve fare i conti con una infiammazione al tendine: qualche speranza c'è ancora, ma alla fine verosimilmente si preferirà tenerlo a riposo per non aggravare la situazione.

Provvidenziale a questo punto la sosta del campionato: per tutti e tre saranno giorni preziosi per il recupero. Intanto, però, Nicola deve pensare alla formazione anti Roma. La soluzione potrebbe essere, senza cambiare modulo, quella di spostare Zortea sulla linea dei difensori irrobustendo quindi la mediana con un centrocampo a quattro: Marin e Prati in rampa di lancio. Davanti Viola sulla trequarti a fare quasi coppia con Piccoli.