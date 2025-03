Cagliari-Genoa, infortunio alla caviglia sinistra per Coman: da valutare per la sfida con la Roma

Brutta notizia per il Cagliari nel corso del match contro il Genoa, valido per l'anticipo della ventottesima giornata di Serie A. I rossoblù devono infatti fare i conti con un problema fisico accusato da Florinel Coman: l’attaccante si è accasciato a terra al 22’ dopo aver poggiato male il piede, provocando così una torsione innaturale della caviglia sinistra.

Coman ha provato a stringere i denti, ma al 31’ ha dovuto chiedere il cambio. Sostituito da Tommaso Augello, il calciatore romeno è uscito senza calzare lo scarpino e la prima diagnosi parla di una lieve distorsione alla caviglia, ma le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni. L'attaccante resta dunque in dubbio per la sfida contro la Roma in programma all'Olimpico il 16 marzo alle ore 16.