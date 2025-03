Cagliari-Genoa 1-1: Viola illude i sardi, Cornet pareggia

Nell'anticipo della 28ª giornata di Serie A, Cagliari e Genoa hanno pareggiato 1-1 all'Unipol Domus di Cagliari. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 18° con un gol di Nicolas Viola, mentre gli ospiti hanno pareggiato al 47° con Maxwel Cornet. Con questo risultato, il Cagliari sale a 26 punti, mantenendo la 14ª posizione in classifica, mentre il Genoa, con 32 punti, rimane al 12º posto. Entrambe le squadre continuano a lottare per ottenere la salvezza: il Cagliari si porta a 4 punti di vantaggio dalla terzultima, mentre il Genoa mantiene una posizione più tranquilla, a +10 dalla zona retrocessione.