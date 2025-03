Brozzi (ex medico Roma): "Dybala? Le lacrime vanno oltre l'infortunio. Le 4 settimane di stop ci stanno tutte"

RADIO ROMANISTA - L'ex medico della Roma Mario Brozzi è intervenuto ai microfoni della radio dedicata ai colori giallorossi. Si è soffermato sulla reazione di Dybala all'infortunio subito contro il Cagliari e ha commentato i possibili tempi di recupero. Le sue parole:

"Mi hanno molto colpito le lacrime di Dybala perché quelle lacrime da un punto di vista psicologico vanno oltre l'infortunio. Ha vissuto un momento di disagio perché in questo periodo si stava divertendo. Questa Roma targata Ranieri ha cambiato l'umore della squadra. I tendini meritano sempre grande rispetto, il tendine è una struttura biologica estremamente vulnerabile, non essendo vascolarizzato. Tutti i percorsi di recupero e di guarigione sono sempre più rallentati rispetto al normale. Lo staff della Roma di quest'anno, sulla base di quello che so, è uno staff in fiducia, sono preparati e ce lo restituiranno nei tempi e nel modo migliore. Le 4 settimane di stop, comunque, ci stanno tutte se si parla di un tendine".