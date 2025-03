A Lecce la settima vittoria di fila: non succedeva dal 2016 con Spalletti

Non si ferma più la Roma di Claudio Ranieri, che grazie al gol di Dovbyk vince anche a Lecce e trova la la settima vittoria di fila. L'ultima striscia così lunga di vittorie ci fu tra il gennaio e il marzo del 2016, quando i giallorossi di Spalletti arrivarono ad otto vittorie consecutive.

7 - La Roma ha vinto sette partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e marzo 2016 con Luciano Spalletti allenatore (otto in quel caso). Percorso.#LecceRoma #SerieA pic.twitter.com/P7amLzvD0I

