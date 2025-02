VIDEO - Ranieri: "Ora la Roma si discute e poi si ama. Teniamoci stretta questa squadra e dimostriamolo con i fatti"

A due giorni da Venezia-Roma, partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 12:30, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulle critiche ricevute dalla squadra in questo periodo. Ecco le sue parole: "Teniamoci stretta questa Roma, amiamola con i fatti e non a parole. La Roma non si discute, si ama: adesso siamo passati a 70 e 30, ora si discute e dopo si ama".