VIDEO - Ranieri difende la proprietà: "Roma non è stata costruita in una notte, date tempo ai Friedkin". Poi il retroscena di mercato: "Io e il presidente volevamo Kolo Muani"

A due giorni da Venezia-Roma, partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 12:30, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sul lavoro e l'impegno di Dan e Ryan Friedkin: "Roma non è stata costruita in una notte, date tempo a questa proprietà di fare quello che hanno in mente. Ci riusciranno? Da tifoso romanista me lo auguro".

Successivamente ha svelato un retroscena di mercato: "Io e il presidente volevamo Kolo Muani, poi quando abbiamo visto...".