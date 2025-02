VIDEO - L'annuncio di Ranieri: "Hummels e Paredes non convocati contro il Venezia. Li ho mandati in vacanza per recuperare energie"

A due giorni da Venezia-Roma, partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 12:30, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso ha svelato che Leandro Paredes e Mats Hummels non saranno convocati in vista della sfida. Ecco le sue parole: "Tra i convocati non ci saranno né Hummels né Paredes, ho dato loro un po' di vacanza. Con De Rossi e Juric giocavano poco, con me tanto e poi non riescono a reggere un determinato ritmo. Ho detto loro di andare con le famiglie e ricaricare le pile".