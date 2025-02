Trenitalia autorizza il rimborso per tutti i biglietti presi in un primo momento dai tifosi della Roma per andare a Venezia a seguire il match dei giallorossi. Ecco l'aggiornamento sulla questione rimborsi presente sul profilo Facebook dell'avvocato Lorenzo Contucci.

"Pare che TRENITALIA abbia oggi autorizzato il rimborso anche per le tariffe ridotte, tipo Supereconomy, e che si possa fare anche on line, oltre che alle biglietterie"