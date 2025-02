VENEZIA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Dovbyk e Dybala titolari, esordio dal 1' per Gourna-Douath. Riscaldamento in corso (FOTO e VIDEO)

La Roma vuole tornare alla vittoria dopo l'eliminazione in Coppa Italia a causa della sconfitta per 3-1 contro il Milan e oggi alle ore 12:30 affronterà il Venezia di Di Francesco nella partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. I giallorossi sono noni in classifica a 31 punti, mentre i lagunari si trovano in penultima posizione a quota 16.

Giovedì i capitolini affronteranno il Porto all'Estadio Do Dragao in occasione dell'andata dei playoff di Europa League, motivo per cui Ranieri effettua un leggero turnover in vista della partita odierna: a difesa della porta di Svilar c'è il trio composto da Celik-Mancini-Ndicka, sulle fasce Rensch e Angelino. A centrocampo Cristante e Gourna-Douath (esordio dal 1'), mentre sulla trequarti agiranno Dybala ed El Shaarawy alle spalle di Dovbyk. Pellegrini e Soulé partono quindi dalla panchina, mentre Paredes e Hummels non sono convocati.

IL TABELLINO

VENEZIA: Radu; Candé, Idzes, Marcandalli; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Fila.

A disp.: Joronen, Grandi, Haps, Zampano, Gytkjaer, Oristanio, Conde, Bjarkason, Schingtienne, Chiesurin, Carboni, Doumbia, Maric.

All.: Di Francesco.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Gourna-Douath, Cristante, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

A disp.: De Marzi, Gollini, Abdulhamid, Nelsson, Sangaré, Salah-Eddine, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers, Baldanzi, Soulé, Shomurodov.

All.: Ranieri.

Arbitro: Zufferli. Assistenti: Lo Cicero - Dei Giudici. IV Uomo: Tremolada. VAR: Chiffi. AVAR: Mariani.

PREPARTITA

11:50 - La Roma entra in campo per il riscaldamento.

11:30 - La Roma annuncia la formazione ufficiale.

11:16 - La Roma è arrivata allo Stadio Penzo.

10:51 - Ecco una panoramica dello Stadio Penzo a meno di due ore dal calcio d'inizio di Venezia-Roma.