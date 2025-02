Venezia-Roma, i convocati di Ranieri: out Hummels e Paredes (FOTO)

Domani alle ore 12:30 la Roma affronterà il Venezia di Eusebio Di Francesco nel match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A e Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro i lagunari. Come già annunciato dall'allenatore in conferenza stampa, non sono presenti Mats Hummels e Leandro Paredes, ai quali ha "concesso un po' di vacanza". Out anche lo squalificato Konè.

L'elenco completo dei convocati

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar;

Difensori: Abdulhamid, Angelino, Celik, Mancini, Ndicka, Nelsson, Rensch, Salah-Eddine, Sangaré;

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Gourna-Douath, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers;

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé.