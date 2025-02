Venezia-Roma: Dybala segna e Gourna-Douath esulta con la 'Dybala Mask' (FOTO)

La Roma passa 0-1 in casa del Venezia e ottiene la seconda vittoria consecutiva in trasferta in Serie A. La partita è stata molto combattuta e a deciderla ci ha pensato Paulo Dybala, il quale ha trasformato il rigore conquistato da Angelino. La Joya ha esultato con la consueta 'Dybala Mask' e alle sue spalle Lucas Gourna-Douath, all'esordio in maglia giallorossa, ha imitato l'iconico gesto dell'argentino.