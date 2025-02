VENEZIA-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma deve subito riscattarsi dopo la sconfitta per 3-1 contro il Milan in Coppa Italia e domani alle ore 12:30 affronterà il Venezia di Di Francesco nella partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano al nono posto in classifica a 31 punti, mentre i lagunari sono penultimi a quota 16.

Ranieri è pronto a effettuare un massiccio turnover, dato che giovedì i capitolini affronteranno il Porto all'Estadio Do Dragao in occasione dell'andata dei playoff di Europa League. A difesa della porta di Svilar ci sarà il trio composto da Mancini-Nelsson-Ndicka, sulle fasce Rensch e Salah-Eddine (possibile turno di riposo per Angelino). A centrocampo pronta la nuova coppia formata da Cristante e Gourna-Douath (esordio dal 1' con la maglia giallorossa), mentre sulla trequarti spazio a Soulé e Pellegrini alle spalle di Dovbyk.

DOVE VEDERE VENEZIA-ROMA IN TV E IN STREAMING

Venezia-Roma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA: Radu; Haps, Idzes, Candé; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio, Gytkjaer.

ROMA: Svilar; Mancini, Nelsson, Ndicka; Rensch, Gourna-Douath, Cristante, Salah-Eddine; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

LE QUOTE

VENEZIA-ROMA 1 X 2 EUROBET 4.90 3.90 1.67 SISAL 5.00 3.75 1.67 PLANETWIN365 4.95 3.85 1.66 SNAI 4.75 3.80 1.70

LR24