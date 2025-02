In vista della prossima trasferta della Roma in casa del Parma, non ci sarà il centrocampista Bryan Cristante. Su un azione di contropiede del Venezia nella ripresa è arrivato il fallo del numero 4 che si è preso il cartellino giallo dell'arbitro Zufferli. Essendo diffidato, salterà quindi la prossima sfida in campionato della squadra di Claudio Ranieri.