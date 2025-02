VENEZIA-ROMA: arbitra Zufferli

Sarà Zufferli l'arbitro di Venezia-Roma, in programma domenica alle 12.30 allo Stadio 'Penzo'. Col direttore di gara della sezione di Udine ci saranno Lo Cicero e Dei Giudici come assistenti, con Tremolada come IV uomo. Var e Avar del match saranno rispettivamente Chiffi e Mariani.

COMO – JUVENTUS Venerdì 7/02 h. 20.45

ABISSO

VECCHI - BAHRI

IV: MONALDI

VAR: GUIDA

AVAR: MAGGIONI

H. VERONA – ATALANTA Sabato 8/02 h. 15.00

SOZZA

PASSERI – MONDIN

IV: GALIPO’

VAR: MARINI

AVAR: MARIANI

EMPOLI – MILAN Sabato 8/02 h. 18.00

PAIRETTO

ROSSI L. – YOSHIKAWA

IV: COLLU

VAR: SERRA

AVAR: CHIFFI

TORINO – GENOA Sabato 8/02 h. 20.45

FELICIANI

CARBONE - PERETTI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAGGIONI

VENEZIA – ROMA h. 12.30

ZUFFERLI

LO CICERO – DEI GIUDICI

IV: TREMOLADA

VAR: CHIFFI

AVAR: MARIANI

CAGLIARI – PARMA h. 15.00

DI BELLO

BINDONI – TEGONI

IV: CREZZINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

LAZIO – MONZA h. 15.00

AURELIANO

TOLFO – DI GIACINTO

IV: SCATENA

VAR: PEZZUTO

AVAR: SERRA

LECCE – BOLOGNA h. 18.00

FOURNEAU

CECCONI – BERCIGLI

IV: RUTELLA

VAR: FABBRI

AVAR: MERAVIGLIA

NAPOLI – UDINESE h. 20.45

MARINELLI

ZINGARELLI – VOTTA

IV: BONACINA

VAR: CAMPLONE

AVAR: MARINI

INTER – FIORENTINA Lunedì 10/02 h. 20.45

LA PENNA

SCATRAGLI – MORO

IV: AYROLDI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: FABBRI

(aia-figc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE