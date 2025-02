Venezia, infortunio al ginocchio per Stankovic: il portiere fuori in lacrime. A forte rischio per la Roma

Tegola in casa Venezia a metà primo tempo. Dopo un rinvio infatti Filip Stankovic è finito a terra da solo invocando subito i soccorsi. L'estremo difensore infatti non è riuscito ad appoggiare bene il piede dopo un rinvio, con il ginocchio sinistro che ha fatto una brutta rotazione. Immediata la chiamata del cambio da parte dei medici, con l'estremo difensore che si è accomodato in panchina piangendo per il dolore. Al suo posto in campo Jesse Joronen. A forte rischio dunque la sua presenza contro la Roma, sfida in programma il prossimo week-end.