Torino-Genoa 1-1: Pinamonti agguanta il pari

La partita tra Torino e Genoa, disputata allo Stadio Olimpico Grande Torino per la 24ª giornata di Serie A, è stata una battaglia tattica più che uno spettacolo di gol. Il primo tempo ha visto un Torino più propositivo, con Nikola Vlasic che cercava di creare gioco e Ola Aina che mostrava una buona visione di campo. Nonostante le poche occasioni da gol, il momentaneo vantaggio è arrivato proprio al termine della prima frazione di gioco: un calcio d'angolo battuto da Torino ha portato a un batti e ribatti in area, culminato con un autogol di Morten Thorsby del Genoa al 45'+2. Questo ha portato i granata in vantaggio per 1-0 all'intervallo. Nel secondo tempo, Genoa ha cercato di reagire con più determinazione. La pressione ha dato i suoi frutti quando al 67' minuto, Andrea Pinamonti ha segnato il gol del pareggio, ben assistito da Walter Messias dopo un pressing efficace di Paolo Masini. Questo gol ha restituito equilibrio al match, che è poi scivolato verso una fase di studio reciproco con poche occasioni per entrambe le squadre. Con questo pareggio per 1-1, il Torino non ha potuto consolidare la sua posizione in classifica, rimanendo 11° con 27 punti, mentre Genoa è 12° con 26 punti.