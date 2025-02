Pareggio serale per il Napoli che, dopo aver visto vidimato il proprio primato in settimana con la sconfitta dell'Inter a Firenze, deve fermarsi in casa davanti all'Udinese. Vantaggio della squadra di Conte con McTominay e pareggio appena 3' dopo di Ekkelenkamp con una conclusione dalla distanza. Ora, in caso di successo domani dell'Inter di nuovo impegnata contro la Fiorentina, il vantaggio del Napoli si ridurrebbe a un punto.