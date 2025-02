Serie A: l'Udinese batte 3-2 il Venezia. Il Verona passa di misura a Monza

Vittoria nel finale per l'Udinese, che al minuto 84' vanifica la rimonta del Venezia vincendo 3-2. I bianconeri erano andati sul doppio vantaggio con i gol di Lucca e Lovric, ma la squadra di Di Francesco era riuscita a riprenderla con le reti di Nicolussi-Caviglia e Gytkjaer. Decisivo per i friulani il gol di Bravo. Nell'altra sfida vittoria di misura per il Verona, che passa sul campo del Monza grazie all'autogol di Lekovic.