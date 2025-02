Serie A, l'Inter fatica ma batte 1-0 il Genoa: decide il colpo di testa di Martinez al 78'. Nerazzurri momentaneamente primi in classifica

Alle ore 20:45 è andata in scena la partita tra Inter e Genoa, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa. I nerazzurri hanno incontrato molte più difficoltà del previsto, ma sono comunque riusciti a portare a casa la partita grazie a un calcio piazzato al minuto 78: calcio d'angolo di Calhanoglu e colpo di testa di Lautaro Martinez che batte Leali in seguito a una deviazione decisiva di Masini. Con questo successo l'Inter scavalca il Napoli e si porta al primo posto in classifica a 57 punti (+1 sui partenopei, i quali affronteranno il Como domani), mentre il Genoa resta dodicesimo a quota 30.