Serie A, l'Inter batte 2-1 la Fiorentina tra le polemiche: decide il gol di Arnautovic. Nerazzurri a -1 dal Napoli capolista

Alle ore 20:45 è andata in scena la partita tra Inter e Fiorentina, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa. La gara è stata ricca di polemiche e il primo episodio controverso avviene in occasione del gol dei nerazzurri: Bastoni crossa con il pallone ampiamente oltre la linea di fondo, l'arbitro e il guardalinee non segnalano il rinvio dal fondo e concedono erroneamente il calcio d'angolo, da cui successivamente nasce il vantaggio grazie a un autogol di Pongracic. La Viola non molla e pareggia i conti su un calcio di rigore contestato per un fallo di mano di Darmian: dal dischetto va Mandragora, il quale spiazza Sommer e fa 1-1. Nella ripresa l'Inter parte forte e sigla del rete del definitivo 2-1 con Arnautovic, che consegna la vittoria a Inzaghi. Con questo successo i nerazzurri si portano a -1 dal Napoli capolista, mentre la Fiorentina scende al sesto posto a quota 42.