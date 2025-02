Serie A, Lecce-Udinese 0-1: Lucca segna il rigore dopo la lite con i compagni. E Runjaic lo sostituisce (VIDEO)

La 26esima giornata di campionato si apre con la vittoria dell'Udinese contro il Lecce: al Via del Mare termina 1-0 per i bianconeri. Al 32' Lorenzo Lucca si rende protagonista di un episodio clamoroso: l'arbitro concede calcio di rigore e l'attaccante prende il pallone per battere il penalty tra le discussioni con i compagni e soprattutto con Thauvin, che avrebbe dovuto tirare il rigore. Lucca, ammonito anche dal direttore di gara, segna dal dischetto e non viene abbracciato dai compagni dopo il vantaggio dei bianconeri. A seguire, al 36', il tecnico bianconero Runjaic lo sostituisce mandando in campo Iker Bravo.

Con questo successo l'Udinese raggiunge quota 36 punti, mentre il Lecce resta a 25.