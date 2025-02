Lecce e Bologna si dividono la posta in palio nel match delle 18:00 di questa domenica di Serie A. Al Via del Mare nessuna delle due squadre è riuscita a segnare il gol della vittoria. Ci è andata più vicina la squadra di Vincenzo Italiano, che all'88esimo si è visto annullare un gol di Dallinga per fuorigioco.