Serie A, Lazio-Napoli 2-2: Baroni ferma Conte. Ora i partenopei sono a +2 dall'Inter

Il primo big match della 25esima giornata di Serie A tra Lazio e Napoli termina 2-2. I biancocelesti trovano il gol del vantaggio al minuto 6 grazie a Gustav Isaksen, ma, poi si fanno rimontare dalla formazione allenata da Antonio Conte. Gli Azzurri al 13' trovano la rete del pareggio con Giacomo Raspadori e, al 64' passano in vantaggio grazie ad uno sfortunato autogol di Adam Marusic. Nel finale, all'87' è Boulaye Dia ad infilare Meret per la seconda volta e a riportare il match in parità. Napoli che quindi arriva a 56 punti e non riesce ad allungare sull'Atalanta, reduce dal pareggio per 0-0 contro il Cagliari, ed ora l'Inter, che domani dovrà disputare il derby d'Italia contro la Juventus è solo a -2. Lazio che, invece, rimane al quarto posto con 46 punti.