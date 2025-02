Serie A, la Lazio asfalta il Monza: 5-1. Cagliari-Parma 2-1

Nella 24esima giornata di campionato la Lazio batte il Monza: all'Olimpico termina 5-1. Al 31' apre la rete di Marusic, nella ripresa Pedro raddoppia al 57', Castellanos sigla il tris al 63' e Pedro si ripete per la doppietta personale al 77'. Nel finale Sensi su rigore segna il gol della bandiera prima della 'manita' di Dele-Bashiru. Con questo risultato la Lazio si porta a quota 45 punti in classifica, il Monza resta ultimo a 13.

Vittoria casalinga anche per il Cagliari che batte 2-1 il Parma, prossimo avversario della Roma in campionato. Al 57' i padroni di casa passano in vantaggio grazie all'autogol di Vogliacco, al 70' Coman firma il raddoppio. Al Parma non basta il gol di Leoni al 78' per evitare il ko. I sardi raggiungono 24 punti in classifica, il Parma resta terzultimo a 20.