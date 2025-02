Serie A, Juventus-Inter 1-0: decide Coinceiçao. Il Napoli resta in testa, il 5° posto è a 9 punti

Nel posticipo serale della domenica la Juventus supera per 1-0 l'Inter e lascia così il Napoli al comando della classifica nonostante il pareggio di ieri in casa della Lazio. La rete decisiva di Coinceiçao, arrivata nella ripresa, porta la Juventus al 4° posto insieme proprio ai biancocelesti di Baroni. In questo modo il 5° posto, ultimo utile per la Champions in caso di superamento della Spagna nel ranking Uefa stagionale, è distante 9 punti dalla Roma.